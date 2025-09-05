Ultime News

Lagalla “Verso raddoppio percentuale raccolta differenziata a Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Oggi Rap presenta un segno più nel semestrale di cassa del 2025, è stata dotata di nuovi mezzi e lo sarà ulteriormente, è ripreso il reclutamento di personale: assistiamo a un’attività più coordinata sul territorio e avremo raddoppiato alla fine dell’anno la percentuale di differenziata con la prospettiva di estendere a tutte le altre zone della città entro la prima metà del 2026 la raccolta differenziata”. Lo ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, a margine della campagna di sensibilizzazione “IoMiRifiuto”, lanciata da Rap e presentata in una conferenza stampa a Palazzo Comitini, insieme al duo comico Ficarra e Picone, l’attore e regista Pif e la giornalista Stefania Petyx.
“Confido molto nel fatto che i palermitani prima o poi comprendano che tutti noi siamo artefici del nostro destino – ha sottolineato -. Fino a questo momento sul piano dell’igiene non abbiamo brillato, ma è un tema che pretende la compartecipazione di tutti perché questa criticità dura da troppo tempo”. xd8/vbo/mca2

