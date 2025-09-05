Mattarella incontra il presidente della Polonia Nawrocki

ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza a Roma è l’occasione per ribadire e riaffermare la grande amicizia che lega Polonia e Italia, l’amicizia che lega i nostri popoli, un antico e consolidato legame” che “poi si è ulteriormente consolidato attraverso il comune impegno nell’Unione Europea e nell’Alleanza Atlantica e che trova anche una grande collaborazione di carattere politico ed economico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando il presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki al Quirinale.

Fonte video: Quirinale