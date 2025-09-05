Ultime News

5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tarsini in mostra a Capri
5 Set 2025 Museo Diocesano: omaggio
al pittore Altobello Melone
5 Set 2025 Rinnovo flotta autobus,
investimento di 4,5 milioni
5 Set 2025 Gaza, alla manifestazione
di Bozzolo raccolti 7mila euro
5 Set 2025 Coldiretti Cremona
protagonista a UnoMattina Estate
Video Pillole

Mattarella incontra il presidente della Polonia Nawrocki

ROMA (ITALPRESS) – “La sua presenza a Roma è l’occasione per ribadire e riaffermare la grande amicizia che lega Polonia e Italia, l’amicizia che lega i nostri popoli, un antico e consolidato legame” che “poi si è ulteriormente consolidato attraverso il comune impegno nell’Unione Europea e nell’Alleanza Atlantica e che trova anche una grande collaborazione di carattere politico ed economico”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, incontrando il presidente della Repubblica di Polonia Karol Nawrocki al Quirinale.

col4/mca2
Fonte video: Quirinale

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...