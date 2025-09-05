Ultime News

Nazionali

Maxi tamponamento sulla A21 tra Asti e Alessandria, 12 feriti: tre sono gravi

(Adnkronos) – Maxi-tamponamento sull’autostrada A21 tra Asti e Alessandria in direzione di Piacenza, poco dopo Felizzano. Secondo le prime informazioni nell’ incidente sarebbero rimasti coinvolti sei veicoli e 12 le persone che risulterebbero ferite di cui tre in codice rosso altrettante in codice giallo e sei in codice verde.  

Sul posto sono state inviati i soccorsi, sanitari del 118 che stanno operando con automedica, mezzi di soccorso avanzato e di base. Al lavoro anche i vigili del fuoco e la polizia stradale per accertare la dinamica dell’accaduto. 

