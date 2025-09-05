Meteo, weekend estivo con sole e temperature in aumento: le previsioni

(Adnkronos) – Una bella appendice di vacanze estive secondo le previsioni meteo di questo prima weekend di settembre. Il tempo sarà bello e via via più caldo fino a martedì prossimo, con condizioni pienamente soleggiate quasi ovunque.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma la presenza dell’anticiclone fino ai primi giorni della prossima settimana. Solo nelle prossime ore, saranno possibili temporali sparsi sulle Alpi, sulle Prealpi e localmente sulle pianure adiacenti; questi rovesci saranno in graduale spostamento da ovest verso est.

La giornata del venerdì vedrà dunque qualche temporale al mattino ancora tra Lombardia e Triveneto, in particolare a ridosso dei rilievi; dal pomeriggio l’instabilità interesserà al più l’estremo Nord-Est, ancora una volta soprattutto le montagne ma a tratti anche le vicine pianure.

Eliminata questa fase a tratti perturbata, che interesserà solo l’estremo settore settentrionale del nostro Paese, avremo un lungo periodo di sole pieno e di condizioni ideali per andare al mare e in montagna; a differenza dei mesi più caldi dell’Estate, si starà bene anche in città, a visitare le nostre località d’arte o i borghi più belli d’Italia.

Un weekend da vivere come un prosieguo delle vacanze con la possibilità di rivivere momenti piacevoli e nostalgici dei mesi scorsi durante questo scorcio meteo decisamente ottimale. Il bel tempo sarà accompagnato da temperature gradevoli fino a sabato, poi domenica inizierà a fare caldo in Sardegna (punte di 37-38°C nelle zone interne e condizioni di afa lungo le coste) ed in seguito anche sul “continente”.

Tra lunedì e martedì saremo interessati da quella che viene definita un’onda mobile calda: in pratica un’onda mobile calda è un anticiclone apparente che precede un fronte atlantico in arrivo con piogge sparse. Infatti, da mercoledì in poi arriveranno dei temporali, localmente intensi, che colpiranno il Nord, la Sardegna, il Lazio e la Toscana con qualche acquazzone non escluso entro giovedì sul settore tirrenico meridionale. Questa perturbazione, seppur intensa, correrà ia veloce tant’è che che l’alta pressione tornerà a proteggere l’Italia nei giorni successivi.

NEL DETTAGLIO



Venerdì 5. Al Nord: nubi sparse, qualche rovescio al Nordest. Al Centro: bel tempo. Al Sud: bel tempo.

Sabato 6. Al Nord: bel tempo. Al Centro: soleggiato, più caldo. Al Sud: sole prevalente.

Domenica 7. Al Nord: bel tempo, più caldo. Al Centro: soleggiato, più caldo. Al Sud: soleggiato.

TENDENZA: onda mobile calda con temperature in aumento, intensa perturbazione da mercoledì.