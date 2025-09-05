Ultime News

5 Set 2025 West Nile, primo contagio
sull'uomo nel nostro territorio
5 Set 2025 Stefano Guindani, il fotografo
cremonese di Giorgio Armani
5 Set 2025 Cremona alla Biennale di Venezia:
l'esperienza di Monica Disingrini
5 Set 2025 Sempre meno dipendenti pubblici:
a Cremona perso il 27% in vent'anni
5 Set 2025 Teenage Dream Party: Cremona
balla tra hit ed emozioni
Video Pillole

Nel Reggino sequestrata un’azienda di smaltimento rifiuti, due denunce

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I carabinieri della stazione di Gioia Tauro hanno scoperto un terreno nel comune di Seminara dove erano ammassate circa 70 tonnellate di compost non fermentato e hanno denunciato in stato di libertà i due proprietari di un’azienda di smaltimento rifiuti, accusati di deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti organici.

col3/mca2
Fonte video: Carabinieri

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...