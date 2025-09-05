Nel Reggino sequestrata un’azienda di smaltimento rifiuti, due denunce

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I carabinieri della stazione di Gioia Tauro hanno scoperto un terreno nel comune di Seminara dove erano ammassate circa 70 tonnellate di compost non fermentato e hanno denunciato in stato di libertà i due proprietari di un’azienda di smaltimento rifiuti, accusati di deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti organici.

Fonte video: Carabinieri