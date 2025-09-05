Petyx “Amiamo Palermo pulita, siamo noi il problema”





PALERMO (ITALPRESS) – “Se non smuoviamo i cittadini a Palermo non basterebbe uno spazzino a persona: il nostro tentativo è far dire alla gente ‘IoMiRifiuto’, perché noi amiamo Palermo pulita e continuando cosi non ce la possiamo fare. Non possiamo dare tutta la responsabilità alla Rap, siamo noi il problema”. Lo ha detto la giornalista Stefania Petyx a margine del lancio della campagna di sensibilizzazione “IoMiRifiuto”, lanciata da Rap e presentata in una conferenza stampa a Palazzo Comitini, nel capoluogo siciliano. xd8/vbo/mca2

