Picone “Ognuno deve fare la sua parte per tenere Palermo pulita”





PALERMO (ITALPRESS) – “Abbiamo voluto aggiungere un ulteriore passo per testimoniare che dobbiamo mettercela tutta. Siamo sempre bravi a puntare il dito verso gli altri, ma se ognuno di noi nel nostro piccolo facesse la sua parte e collaborassimo per non buttare la città per terra Palermo diventerebbe più bella di quella che già è”. Lo ha detto il comico Picone a margine del lancio della campagna di sensibilizzazione IoMiRifiuto, promossa da Rap e presentata in una conferenza stampa a Palazzo Comitini, nel capoluogo siciliano. xd8/vbo/mca2

