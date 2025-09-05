Rinnovato l’impegno globale per il futuro delle Zone Umide





ROMA (ITALPRESS) – Protezione, ripristino e uso sostenibile delle zone umide, ecosistemi cruciali per la biodiversità e la resilienza climatica. Questo l’obiettivo della 15esima Conferenza delle Parti, COP15, contraenti della Convenzione di Ramsar, tenutasi a Victoria Falls, in Zimbabwe. Tra i risultati più rilevanti, la pubblicazione della nuova edizione del Panorama Globale sulle Zone Umide, il lancio del Partenariato globale per la stima degli uccelli acquatici, l’approvazione di misure relative a cultura, conoscenze tradizionali, giovani e aree urbane, al rafforzamento della visibilità della Convenzione e al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali. Adottato anche il quinto Piano Strategico, il cui obiettivo sulla conservazione e il ripristino delle zone umide include traguardi che mirano a contribuire ai target del Quadro Globale per la Biodiversità, che prevedono il ripristino del 30% degli ecosistemi degradati e la tutela del 30% della superficie terrestre, acquatica e marina entro il 2030.

