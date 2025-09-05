Ultime News

5 Set 2025 West Nile, primo contagio
sull'uomo nel nostro territorio
5 Set 2025 Stefano Guindani, il fotografo
cremonese di Giorgio Armani
5 Set 2025 Cremona alla Biennale di Venezia:
l'esperienza di Monica Disingrini
5 Set 2025 Sempre meno dipendenti pubblici:
a Cremona perso il 27% in vent'anni
5 Set 2025 Teenage Dream Party: Cremona
balla tra hit ed emozioni
Stefano Guindani, il fotografo
cremonese di Giorgio Armani

Guindani e Armani nel 2015
E’ il cremonese Stefano Guindani a essere stato (personalmente) il fotografo ufficiale di Giorgio Armani e delle sue sfilate. Guindani è il fotografo italiano di moda che meglio rappresenta a tutto tondo il settore fashion. A lui si affidano molti personaggi e stilisti (appunto uno su tutti Giorgio Armani), ma anche celebrities internazionali con cui il fotografo crea in pochi attimi grande empatia.

Stefano Guindani

 

 

Guindani ama i reportage ma dal suo profilo Instagram è evidente il legame affettivo che lo ha legato (e lo legherà per sempre) con Armani e il suo gruppo. Foto a fine show, momenti di backstage. Perchè non esiste infatti un prodotto di moda che non sia veicolato attraverso una fotografia: campagne pubblicitarie, servizi redazionali, eventi, personaggi. E lui lo ha fatto anche con Armani alla perfezione, con un rapporto di fiducia e di amicizia unico. Fban

