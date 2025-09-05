E’ il cremonese Stefano Guindani a essere stato (personalmente) il fotografo ufficiale di Giorgio Armani e delle sue sfilate. Guindani è il fotografo italiano di moda che meglio rappresenta a tutto tondo il settore fashion. A lui si affidano molti personaggi e stilisti (appunto uno su tutti Giorgio Armani), ma anche celebrities internazionali con cui il fotografo crea in pochi attimi grande empatia.

Guindani ama i reportage ma dal suo profilo Instagram è evidente il legame affettivo che lo ha legato (e lo legherà per sempre) con Armani e il suo gruppo. Foto a fine show, momenti di backstage. Perchè non esiste infatti un prodotto di moda che non sia veicolato attraverso una fotografia: campagne pubblicitarie, servizi redazionali, eventi, personaggi. E lui lo ha fatto anche con Armani alla perfezione, con un rapporto di fiducia e di amicizia unico. Fban

