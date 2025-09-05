Ultime News

5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tarsini in mostra a Capri
5 Set 2025 Museo Diocesano: omaggio
al pittore Altobello Melone
5 Set 2025 Rinnovo flotta autobus,
investimento di 4,5 milioni
5 Set 2025 Gaza, alla manifestazione
di Bozzolo raccolti 7mila euro
5 Set 2025 Coldiretti Cremona
protagonista a UnoMattina Estate
Video Pillole

Tecnologia hi-tech rubata nel campo nomadi in via Candoni a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Smartphone, tablet, fotocamere professionali, videocamere, obiettivi di alto valore, computer portatili, iPad e hard disk: sono i device sequestrati dalla Polizia di Stato nel corso nel nuovo blitz interforze scattato all’alba di questa mattina nel campo nomadi di via Luigi Candoni, dove, incrociando i “sentieri” interni, le Forze dell’ordine si sono imbattuti anche in due container che erano destinati alla vendita abusiva di prodotti alimentari, in spregio ad ogni normativa di settore

tvi/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

© Riproduzione riservata
