Todaro “Per avere una Palermo pulita dobbiamo collaborare tutti”





PALERMO (ITALPRESS) – “Da soli non ce la potremo fare mai, siamo in una comunità e una comunità prevede una collaborazione quotidiana con i cittadini: Rap può anche diventare la miglior azienda al mondo, ma non potrà mai tenere la città pulita se non collaboriamo tutti. Il messaggio che vogliamo mandare è che da soli non ce la possiamo fare: ogni cittadino deve fare la sua parte per tenere pulita Palermo e questo vuol dire non buttare i rifiuti dove capita”. Lo ha detto Giuseppe Todaro, presidente di Rap, a margine del lancio della campagna di sensibilizzazione “IoMiRifiuto”, lanciata a Palermo e presentata in una conferenza stampa a Palazzo Comitini insieme al sindaco Roberto Lagalla ed ai testimonial: il duo comico Ficarra e Picone, l’attore e regista Pif e la giornalista Stefania Petyx. xd8/vbo/mca2

