Ultime News

5 Set 2025 Scout Cattolici Italiani: venti
anni di presenza a Cremona
5 Set 2025 Botte al barman, in 5 a processo
Filippo: "Fiducia nella giustizia"
5 Set 2025 Truffe seriali con falsi profili
social: vittime anche a Cremona
5 Set 2025 Cortile Federico II, interventi
per ripulire i busti commemorativi
5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tansini in mostra a Capri
Video Pillole

Un avatar per il telemonitoraggio dei pazienti

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto AVATAR-SC, sviluppato da Fondazione Angelo De Gasperis, Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Università degli Studi dell’Insubria e Politecnico di Milano, propone un sistema innovativo di telemonitoraggio domiciliare che utilizza un avatar digitale interattivo e modelli avanzati di intelligenza artificiale per analizzare la voce e il linguaggio dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca. Il sistema è progettato per identificare precocemente i segnali di deterioramento clinico e fornire un supporto tempestivo e personalizzato, integrandosi con i dati clinici tradizionali. Ad illustrare il funzionamento della tecnologia Mirco Pezzoli, docente e ricercatore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.
gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...