Ultime News

5 Set 2025 West Nile, primo contagio
sull'uomo nel nostro territorio
5 Set 2025 Stefano Guindani, il fotografo
cremonese di Giorgio Armani
5 Set 2025 Cremona alla Biennale di Venezia:
l'esperienza di Monica Disingrini
5 Set 2025 Sempre meno dipendenti pubblici:
a Cremona perso il 27% in vent'anni
5 Set 2025 Teenage Dream Party: Cremona
balla tra hit ed emozioni
Nazionali

Us Open, Anisimova sfiderà Sabalenka in finale

(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka centra la finale degli Us Open per il terzo anno consecutivo. Ancora una volta, la numero uno del ranking Wta ha centrato l’ultimo atto dello Slam americano, eliminando stavolta la statunitense Jessica Pegula. Per la bielorussa, successo in rimonta 4-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 7 minuti. Sabalenka affronterà ora Amanda Anisimova, che nell’altra semifinale ha battuto la giapponese Naomi Osaka 6-7, 7-6, 6-3 in tre ore. La statunitense va a caccia del primo titolo Slam nella finale di sabato (appuntamento alle 22 ora italiana).  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...