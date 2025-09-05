Ultime News

5 Set 2025 Scout Cattolici Italiani: venti
anni di presenza a Cremona
5 Set 2025 Botte al barman, in 5 a processo
Filippo: "Fiducia nella giustizia"
5 Set 2025 Truffe seriali con falsi profili
social: vittime anche a Cremona
5 Set 2025 Cortile Federico II, interventi
per ripulire i busti commemorativi
5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tansini in mostra a Capri
Video Pillole

Vendite al dettaglio in calo a luglio

ROMA (ITALPRESS) – Vendite al dettaglio ancora in calo e consumi delle famiglie fermi. Secondo i dati diffusi da Istat, a luglio i volumi sono scesi dello 0,3% rispetto al mese precedente. La contrazione è stata più pronunciata per il comparto alimentare, ma si registra una flessione anche per i beni non alimentari, nonostante il periodo dei saldi: l’abbigliamento segna un +1,9% su base annua, mentre le calzature arretrano ancora, seppur di poco. L’aumento maggiore riguarda i prodotti di profumeria e cura della persona, mentre il calo più consistente si osserva per elettrodomestici, radio, tv e registratori, -3,1%. Rispetto a luglio 2024, sono in aumento le vendite per tutte le forme distributive, con una crescita maggiore per la grande distribuzione e il commercio online.
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...