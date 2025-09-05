Ultime News

5 Set 2025 Scout Cattolici Italiani: venti
anni di presenza a Cremona
5 Set 2025 Botte al barman, in 5 a processo
Filippo: "Fiducia nella giustizia"
5 Set 2025 Truffe seriali con falsi profili
social: vittime anche a Cremona
5 Set 2025 Cortile Federico II, interventi
per ripulire i busti commemorativi
5 Set 2025 Pittura, scultura e fotografia:
Erminio Tansini in mostra a Capri
Nazionali

Verstappen, futuro alla Ferrari? “C’è sempre una possibilità, ma guido per vincere”

(Adnkronos) –
Max Verstappen e un futuro alla Ferrari? “Nella vita ce sempre una possibilità, ce n’è una per ogni decisione. Penso che Ferrari sia un brand enorme. Tutti i piloti si immaginano di guidare una Rossa, ma credo che l’errore stia proprio qui. Se vuoi guidare la Ferrari, è per vincere. Se un giorno dovessi andarci, non sarebbe solo per guidarla, ma perché vedrei l’opportunità di vincere”. Il campione del mondo, oggi punta di diamante della Red Bull, ha parlato così ai media all’inizio del weekend del Gp di Monza. Lanciando un’idea, o meglio una suggestione, che sta già facendo sognare i tifosi della Ferrari per le prossime stagioni. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...