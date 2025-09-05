Zelensky a Cernobbio ringrazia l’Italia: “Lavoriamo per fermare Russia”

(Adnkronos) – Prima di tutto il grazie all’Italia, poi parla subito del piano che l’Ucraina sta preparando per fermare la Russia. “Grazie dell’invito e grazie dell’attenzione che prestate all’Ucraina, al nostro popolo, noi apprezziamo moltissimo il fatto che il popolo italiano supporti il nostri popolo”, ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aprendo il suo intervento in videoconferenza a Cernobbio per la 51esima edizione del Forum Ambrosetti, intitolata ‘Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive’.

Parlando del meeting “molto intenso” della Coalizione dei Volenterosi che si è svolto giovedì a Parigi alla presenza dei Paesi europei e di “Canada, Australia, Nuova Zelanda”, Zelensky ha sottolineato il “ruolo molto attivo dell’Italia”.

“Anche se la Russia sta cercando di portare avanti questa guerra, stiamo costruendo un sistema di sicurezza: naturalmente non posso condividere tutti i dettagli, ci sono dati sensibili di natura militare, ma ci stiamo preparando a livello terrestre, marittimo e aereo, lavorando con un piano che consentirà di fermare la Russia, farà sì che la Russia abbia meno possibilità di continuare con questa guerra”, ha quindi affermato. “Lo strumento principale della Russia è quello di uccidere i civili, ecco perché stiamo lavorando con i nostri partner per migliorare i nostri sistemi di difesa, per impedire alla Russia di attaccare. Questo li costringerà a firmare un accordo di pace”.

“Ci sono 45 Paesi nella Coalizione dei Volenterosi, e 26 di questi Paesi sono pronti a garantire un supporto reale alla sicurezza dell’Ucraina. E questo è un grande cambiamento, una grande svolta, sono paesi forti e l’Italia naturalmente ne fa parte”, ha dichiarato ancora, aggiungendo: “Nelle prossime settimane parleremo con i singoli Paesi per capire cosa potranno fare esattamente”.

“L’indipendenza energetica dalla Russia è fondamentale per rafforzare le relazioni con gli Stati Uniti”, ha affermato ancora Zelensky. Riferendo del collegamento con il presidente americano Donald Trump durante il vertice a Parigi della Coalizione dei Volenterosi, ha affermato che il presidente americano “si aspetta un miglior coordinamento tra l’Europa e gli Stati Uniti, e allo stesso tempo si è mostrato deluso da alcuni paesi europei, in particolare Ungheria e Slovacchia, che continuano a comprare il petrolio russo”.

“Questo – ha sottolineato – significa che stanno aiutando a finanziare la macchina da guerra della Russia. Gli Stati Uniti invece vogliono seriamente tagliare i redditi russi provenienti dalle esportazioni di prodotti del settore energetico e questa è la strada giusta da intraprendere. Meno vende petrolio meno potrà spendere per gli armamenti”, ha sottolineato, preannunciando che l’Ucraina avrà una riunione con Antonio Costa e con il primo ministro della Slovacchia: “parleremo di questi punti, ed è importante – ha infine aggiunto – che il primo ministro Orban senta i segnali che provengono dagli Stati Uniti direttamente dal presidente Trump”.