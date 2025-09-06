Ultime News

6 Set 2025 Passione Cremo: la foto social
di Cattelan con Baschirotto
6 Set 2025 Sagra dello scalogno, che successo:
musica e buon cibo a Castelvetro
6 Set 2025 Stretta sui controlli: cinque persone
segnalate per possesso di droghe
6 Set 2025 Donna scappa dai Carabinieri
a tutta velocità: denunciata
6 Set 2025 Giornata della cultura ebraica:
Soncino capofila in Italia
Video Pillole

Buonfiglio “Armani ha aiutato lo sport a diventare grande”

MILANO (ITALPRESS) – “Giorgio Armani è stato un’icona riconosciuta e a noi dello sport ha dato uno stile inconfondibile, siamo i più invidiati. Per noi Giorgio Armani sarà indimenticabile, ha reso grande l’Italia e ha aiutato lo sport a diventare grande”. Lo ha detto Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, tra i primi a rendere omaggio allo stilista milanese alla camera ardente allestita all’Armani Theatre.

trl/mc/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...