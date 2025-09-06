Emozione e lacrime sono stati il filo conduttore della Cena Dei 500 di Medea, svoltasi nella splendida cornice del Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona.

Una serata dedicata alla beneficienza e alla condivisione, che ha visto come sempre in prima linea le Dee di Medea, che hanno sfilato con bellissimi abiti, presentate dal dj Andrea Marchesi.

Alcune di loro hanno voluto raccontarsi: maglie colorate e poche frasi per svelare il dramma della malattia, la paura, le battaglie quotidiane, ma anche il ritorno della speranza e la guarigione.

Non è mancato il saluto del sindaco Andrea Virgilio, che ha ribadito l’importanza della serata, finalizzata alla raccolta fondi per l’associazione.

Ad accompagnare la cena, le esibizioni delle ragazze della compagnia di ballo Teatrodanza, del giovane violinista Isaac Meinert, figlio d’arte del famoso artista di strada Joel Rodriguez, e della band Alter Ego, che ha fatto ballare gli ospiti fino a tarda notte.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata