6 Set 2025 Nuovo anno al via, il provveditore:
"La scuola sia luogo di crescita"
6 Set 2025 Colpo Vardy, i fan inglesi a caccia
di informazioni sulla Cremo
6 Set 2025 Un fronte comune per migliorare
le condizioni del carcere
6 Set 2025 Importunava clienti del bar:
55enne aggredito in Via Cimitero
6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
Ex Ilva, Urso “Nazionalizzare? La Costituzione non lo prevede”

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “La Carta Costituzionale non prevede la possibilità di nazionalizzare imprese siderurgiche. Invece prevede che si possano nazionalizzare a certe condizioni imprese energetiche, imprese che svolgono la loro attività in regime di monopolio o che svolgono servizi pubblici essenziali ove fossero minacciati. Non prevede che possano essere nazionalizzate imprese siderurgiche che operano in regime di concorrenza”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa a margine del Forum TEHA in corso a Cernobbio alla domanda se sia sul tavolo l’ipotesi di nazionalizzare l’ex Ilva.
