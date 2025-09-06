Ultime News

6 Set 2025 Giornata della cultura ebraica:
Soncino capofila in Italia
6 Set 2025 Manifestazione a sostegno di Gaza,
le voci dal corteo sul lungo Po
6 Set 2025 Da Centropadane alle infrastrutture
Le sfide autunnali della Provincia
6 Set 2025 Commozione e solidarietà
per la "Cena dei 500" di MEDeA
6 Set 2025 Cremo in serie A: spiegamento
di forze per garantire la sicurezza
Nazionali

Gp Monza, oggi le qualifiche: orario e dove vederle in tv e streaming

(Adnkronos) – Sabato da non perdere per il Gp di Monza. Oggi, 6 settembre, tocca alle qualifiche del Gp d’Italia. Si riparte dal dominio di Lando Norris nelle seconde libere. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell’ultimo fine settimana. Dalla terza sessione di libere alle qualifiche, ecco il programma di oggi del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming. 

Ecco il programma di oggi, sabato 6 settembre, per il Gp di Monza di Formula 1:  

Ore 12.30: F1 – Prove libere 3 

Ore 16: F1 – Qualifiche 

Le qualifiche del Gp d’Italia saranno trasmesse su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando. 

