Ultime News

6 Set 2025 Colpo Vardy, i fan inglesi a caccia
di informazioni sulla Cremo
6 Set 2025 Un fronte comune per migliorare
le condizioni del carcere
6 Set 2025 Importunava clienti del bar:
55enne aggredito in Via Cimitero
6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
6 Set 2025 Uomo accoltellato a Crema:
aggressore in fuga
Nazionali

Gp Monza, pole da record di Verstappen. Quarto Leclerc, poi Hamilton

(Adnkronos) –
Pole position da primato di Max Verstappen nel Gp di Monza. Il campione del mondo della Red Bull trova il miglior tempo nelle qualifiche: un 1:18.793 che è anche il nuovo record della pista. Il fuoriclasse olandese chiude davanti alla McLaren di Lando Norris (1:18.869) al termine di una sessione tiratissima. Terzo Oscar Piastri, sull’altra McLaren, quarta la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco partirà dalla seconda fila come l’anno scorso, quando aveva agguantato una vittoria epica nel Gran Premio d’Italia. Quinto Lewis Hamilton sull’altra Rossa, che però scatterà dalla decima piazza in virtù della penalizzazione rimediata nel Gp d’Olanda. Sesto George Russell su Mercedes, davanti al compagno di squadra Kimi Antonelli.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...