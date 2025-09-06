Gp Monza, Verstappen in pole davanti a Norris. La griglia di partenza del Gran Premio d’Italia
(Adnkronos) –
Max Verstappen scatterà in pole position nel Gp di Monza di domani, domenica 7 settembre. Il campione del mondo trova il record della pista (1:18.793) nelle qualifiche di oggi, chiudendo con la sua Red Bull davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, attuale leader del Mondiale di Formula 1. Quarto Charles Leclerc con la Ferrari, quinto tempo per Lewis Hamilton sull’altra Rossa. Il britannico partirà però dalla decima piazza dopo la penalizzazione rimediata in Olanda. Ecco la griglia di partenza del Gran Premio d’Italia.
Ecco la griglia di partenza del Gp di Monza di domani, domenica 7 settembre:
1 Max Verstappen Red Bull Racing (Q3)
2 Lando Norris McLaren (Q3)
3 Oscar Piastri McLaren (Q3)
4 Charles Leclerc Ferrari (Q3)
5 George Russell Mercedes (Q3)
6 Kimi Antonelli Mercedes (Q3)
7 Gabriel Bortoleto Kick Sauber (Q3)
8 Fernando Alonso Aston Martin (Q3)
9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing (Q3)
10 Lewis Hamilton Ferrari (Q3), penalità di 5 posizioni
11 Oliver Bearman Haas F1 Team (Q2)
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber (Q2)
13 Carlos Sainz Williams (Q2)
14 Alexander Albon Williams (Q2)
15 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q2)
16 Isack Hadjar Racing Bulls (Q1)
17 Lance Stroll Aston Martin (Q1)
18 Franco Colapinto Alpine (Q1)
19 Pierre Gasly Alpine (Q1)
20 Liam Lawson Racing Bulls (Q1)