Ultime News

6 Set 2025 Nuovo anno al via, il provveditore:
"La scuola sia luogo di crescita"
6 Set 2025 Colpo Vardy, i fan inglesi a caccia
di informazioni sulla Cremo
6 Set 2025 Un fronte comune per migliorare
le condizioni del carcere
6 Set 2025 Importunava clienti del bar:
55enne aggredito in Via Cimitero
6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
Nazionali

Incidente funicolare Lisbona causato da disconnessione cavo tra le due cabine

(Adnkronos) – Le autorità portoghesi hanno pubblicato i primi elementi emersi dall’indagine sulle cause dell’incidente avvenuto a Lisbona, con il crollo della funicolare ‘Gloria’ che ha causato almeno 16 morti e una ventina di feriti. 

L’incidente della funicolare è avvenuto a seguito della “disconnessione del cavo tra le due cabine”, secondo quanto rivelato dai primi elementi dell’indagine. 

L’ispezione visiva effettuata la mattina dell’incidente “non ha rilevato alcuna anomalia” sul cavo che collegava le cabine, hanno aggiunto gli investigatori. 

 

