Ultime News

6 Set 2025 Colpo Vardy, i fan inglesi a caccia
di informazioni sulla Cremo
6 Set 2025 Un fronte comune per migliorare
le condizioni del carcere
6 Set 2025 Importunava clienti del bar:
55enne aggredito in Via Cimitero
6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
6 Set 2025 Uomo accoltellato a Crema:
aggressore in fuga
Nazionali

Massimo Lopez: “Con le sue linee pulite Armani era forte restando semplice”

(Adnkronos) – “Era forte, restando semplice, una sobrietà che andava controcorrente: faceva tutto senza alzare la voce. Come le sue linee, pulite ed essenziali”. Lo ha detto l’attore Massimo Lopez, arrivando alla camera ardente di Giorgio Armani in via Bergognone, a Milano. “Ricordo una volta in cui ero in un suo negozio a provare un cappotto blu – ha spiegato -. Lui entrò e mi disse: ‘No, levalo, te ne do uno beige’. Lo vedevo alle sue sfilate, e poi l’ultima volta fu una o due estati fa: io passai con il gommone, lui era sul suo yatch e ci scambiammo un saluto”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...