6 Set 2025 Giornata della cultura ebraica:
Soncino capofila in Italia
6 Set 2025 Manifestazione a sostegno di Gaza,
le voci dal corteo sul lungo Po
6 Set 2025 Da Centropadane alle infrastrutture
Le sfide autunnali della Provincia
6 Set 2025 Commozione e solidarietà
per la "Cena dei 500" di MEDeA
6 Set 2025 Cremo in serie A: spiegamento
di forze per garantire la sicurezza
Mondiali pallavolo, oggi la semifinale Italia-Brasile: orario e dove vederla

L’Italvolley di Julio Velasco torna in campo. Oggi, sabato 6 settembre, le campionesse olimpiche affrontano il Brasile nella semifinale dei Mondiali in Thailandia. Le azzurre arrivano dallo splendido successo contro la Polonia, mentre le brasiliane hanno battuto la Francia in tre set ai quarti. Nell’altra semifinale si affronteranno Turchia e Giappone. Ecco orario della partita e dove vederla in tv e streaming.  

Il match tra Italia e Brasile inizierà alle 14:30 e sarà trasmesso in diretta televisiva e in esclusiva, oltre che in chiaro, su Rai 2. Sarà possibile seguire le azzurre anche in streaming su Rai Play e, a pagamento, su Dazn e il sito web Volleyballworld.com. 

