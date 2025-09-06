Ultime News

6 Set 2025 Importunava clienti del bar:
55enne aggredito in Via Cimitero
6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
6 Set 2025 Uomo accoltellato a Crema:
aggressore in fuga
6 Set 2025 Passione Cremo: la foto social
di Cattelan con Baschirotto
6 Set 2025 Sagra dello scalogno, che successo:
musica e buon cibo a Castelvetro
MotoGp Catalogna, vince ancora Marc Marquez: è l’ottava Sprint consecutiva

(Adnkronos) – E’ nel segno di Marc Marquez anche la gara Sprint del Gp di Catalogna. Lo spagnolo della Ducati ha avuto però campo libero dal fratello Alex, scivolato via in curva, a quattro giri dalla fine quando era saldamente in testa.  

Marc ringrazia e si invola a vincere davanti a Fabio Quartararo con la Yamaha e Fabio Di Giannantonio, poi la Ktm di Acosta, seguito da Bastianini e Binder. Marc Marquez vince così un’altra Sprint, la sua 14esima in stagione ed è sempre più leader del Mondiale. Incidenti tra Bezzecchi e Aldeguer e tra Morbidelli e Martin, con tutti e quatto out, mentre Pecco Bagnaia, partito 21esimo, ha chiuso in 14esima posizione.  

In settima posizione chiude Zarco, seguito da Marini, Ogura e Oliveira a chiudere la Top ten. Per Marc Marquez arriva l’ottava vittoria Sprint consecutiva, sequenza record. Domenica alle 14 la gara lunga.  

 

