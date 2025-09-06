Ultime News

6 Set 2025 Colpo Vardy, i fan inglesi a caccia
di informazioni sulla Cremo
6 Set 2025 Un fronte comune per migliorare
le condizioni del carcere
6 Set 2025 Importunava clienti del bar:
55enne aggredito in Via Cimitero
6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
6 Set 2025 Uomo accoltellato a Crema:
aggressore in fuga
Video Pillole

Regionali, Schlein “Noi uniti, la destra litiga ancora sui candidati”

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “È giusto interloquire con tutti e naturalmente farlo sempre a partire dalle proposte, dalle posizioni, dalle idee dal Partito Democratico, con la coerenza di sempre”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein da Cernobbio. “Sono molto felice di essere tornata adesso dalla Puglia, dopo che ieri eravamo a Bisceglie con il lancio della candidatura di Antonio Decaro. Con questa candidatura possiamo dire che la coalizione progressista è finalmente in campo, unita e compatta in tutte le regioni che vanno al voto. Devo dire che in queste settimane di lavoro mi ha anche colpita il fatto che non abbiamo litigato su nessuno dei candidati, invece abbiamo le forze di maggioranza che governano il Paese che stanno ancora litigando sui candidati. Infatti ancora non sappiamo chi saranno gli sfidanti in Veneto, in Campania e in Puglia”.

xh7/col4/fsc/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...