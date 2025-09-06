Regionali, Schlein “Noi uniti, la destra litiga ancora sui candidati”

CERNOBBIO (ITALPRESS) – “È giusto interloquire con tutti e naturalmente farlo sempre a partire dalle proposte, dalle posizioni, dalle idee dal Partito Democratico, con la coerenza di sempre”. Così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein da Cernobbio. “Sono molto felice di essere tornata adesso dalla Puglia, dopo che ieri eravamo a Bisceglie con il lancio della candidatura di Antonio Decaro. Con questa candidatura possiamo dire che la coalizione progressista è finalmente in campo, unita e compatta in tutte le regioni che vanno al voto. Devo dire che in queste settimane di lavoro mi ha anche colpita il fatto che non abbiamo litigato su nessuno dei candidati, invece abbiamo le forze di maggioranza che governano il Paese che stanno ancora litigando sui candidati. Infatti ancora non sappiamo chi saranno gli sfidanti in Veneto, in Campania e in Puglia”.

