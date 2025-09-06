Video Pillole
Ruba nelle chiese della Piana di Gioia Tauro, denunciato
REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È stato denunciato un uomo ritenuto responsabile di una serie di furti commessi nelle ultime settimane ai danni delle chiese della piana di Gioia Tauro. In seguito alle denunce presentate dai parroci, i carabinieri della Compagnia di Taurianova, analizzando i sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di culto, hanno ricostruito i movimenti del presunto autore.
fsc/azn
