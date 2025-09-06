Sinner, agli Us Open anche il tifo di Laila Hasanovic: la fidanzata di Jannik in tribuna per la semifinale

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vola in finale agli Us Open, dopo il successo nel penultimo atto del torneo contro Felix auger-Aliassime. Il numero uno del ranking Atp ha faticato più del previsto contro il canadese, ma alla fine ha strappato il successo con il punteggio di 6-1 3-6 6-3 6-4. Per lui, sulle tribune dell’Arthur Ashe Stadium, anche una tifosa speciale. La fidanzata Laila Hasanovic, modella danese su cui nelle ultime settimane impazzano i gossip.

Laila è stata pizzicata dalle telecamere a vedere la partita, ma lontana dall’angolo di Jannik. Una scelta ‘particolare’, per non dare nell’occhio e non distrarre il campione azzurro dal traguardo dell’ultimo Slam stagionale

Per i due, però, ormai è difficile nascondersi. Solo pochi giorni fa, poco prima del match contro Shapovalov, era diventata virale una ripresa televisiva finita per caso sul telefono di Jannik. Lo sfondo? Proprio lei,

Laila Hasanovic

. Se due indizi fanno una prova…