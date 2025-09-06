Sinner batte Auger-Aliassime e vola in finale agli US Open. Domani sfida con Alcaraz

(Adnkronos) –

Jannik Sinner in finale agli US Open 2025 contro Carlos Alcaraz. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, in semifinale oggi 6 settembre batte il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 dopo 3h22′. Domani, domenica 7 settembre, nell’atto conclusivo del torneo Sinner affronterà Alcaraz, numero 2 del ranking, che in semifinale ha piegato in 3 set il serbo Novak Djokovic.

Il 24enne altoatesino, sempre in finale nei tornei Slam del 2025, va a caccia del quinto titolo major della carriera e del 21esimo trionfo complessivo. In palio – nella terza finale Slam consecutiva tra i due fenomeni e davanti a Donald Trump annunciato come spettatore d’eccezione – anche il primato nel ranking Atp: chi vince il torneo si prende anche il primo posto in classifica.

“E’ una stagione incredibile, arrivare in finale in ogni torneo dello Slam è straordinario. Felix ha giocato una partita pazzesca, ha servito benissimo e ha spinto su ogni colpo”, dice Sinner nell’intervista post-partita.

“Ho avuto qualche problema fisico in qualche momento della partita, ma alla fine è andato tutto bene”, aggiunge riferendosi ai problemi che hanno richiesto l’intervento del fisioterapista dopo il secondo set. “Non ho sensazioni negative, non c’è nulla di serio: sto bene in vista della finale con Carlos. Vediamo cosa succede, ci siamo incontrati diverse volte quest’anno e ci conosciamo benissimo. Per ora, conta essere arrivati in finale”, aggiunge.

“Nel secondo set ho sentito qualcosa dopo un servizio, ma la situazione è migliorata dopo l’intervento del fisioterapista e ho provato anche a servire un po’ più veloce”, dice Sinner rispondendo a Supertennis. “Alcaraz sta giocando un torneo eccezionale, non ha perso nemmeno un set. Non so nemmeno cosa aspettarmi, io sto giocando una stagione incredibile: vediamo…”.

Sinner si prende il posto in finale dopo una battaglia in cui concede 10 palle break annullandone 9. La partita inizia in discesa: pronti, via e l’azzurro piazza il break (2-0) che indirizza il primo set. Auger-Aliassime fatica a entrare in partita e cede il parziale per 6-1 commettendo 11 errori gratuiti. Il copione cambia radicalmente nel secondo set: Sinner non trova la prima palla (solo 45%), il canadese gioca il miglior tennis del proprio repertorio e spinge al massimo.

Il numero 1 del mondo salva 3 palle break risalendo da 0-40 nel secondo game. Sotto 3-4, Sinner sprofonda nuovamente fino a 0-40 e stavolta non si salva: Auger-Aliassime piazza il break, chiude 6-3 e pareggia i conti.



Per il numero 1 del mondo, costretto a ricorrere ad un medical timeout per un problema all’addome, è il momento peggiore. Il 24enne altoatesino ha il merito di tornare in campo concentratissimo. La prima palla latita ancora (40%) ma la seconda garantisce 3 ace che sono vitali. Auger-Aliassime, dopo un’ora da indemoniato, fisiologicamente cala. Gli errori del canadese tornano a salire (10) e Sinner mette la freccia: break, allungo decisivo e 6-3 in cassaforte.

L’avvio di quarto set è durissimo per Sinner, che annulla 5 palle break nei primi 2 turni di servizio (2-2). L’azzurro esce dalle sabbie mobili e nel quinto gioco piazza il break (3-2) aggiudicandosi l’ennesimo braccio di ferro. Auger-Aliassime cerca di rimanere in scia, ma deve alzare bandiera bianca. Sinner non trema, chiude 6-4 e vola in finale: domani il duello con Alcaraz.