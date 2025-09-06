Ultime News

6 Set 2025 Giornata della cultura ebraica:
Soncino capofila in Italia
6 Set 2025 Manifestazione a sostegno di Gaza,
le voci dal corteo sul lungo Po
6 Set 2025 Da Centropadane alle infrastrutture
Le sfide autunnali della Provincia
6 Set 2025 Commozione e solidarietà
per la "Cena dei 500" di MEDeA
6 Set 2025 Cremo in serie A: spiegamento
di forze per garantire la sicurezza
SkinLongevity Magazine – Puntata del 6/9/2025

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una lunga vita della pelle, sana, giovane e bella. Nella ventunesima puntata di Skinlongevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervista Federico Filippa, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Cosmetica Italia, e Alessia Cappello, assessora allo sviluppo economico e alle politiche del lavoro del Comune di Milano. L’imminente Milano Beauty Week il tema al centro della puntata.
