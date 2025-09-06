Ultime News

6 Set 2025 Nuovo anno al via, il provveditore:
"La scuola sia luogo di crescita"
6 Set 2025 Colpo Vardy, i fan inglesi a caccia
di informazioni sulla Cremo
6 Set 2025 Un fronte comune per migliorare
le condizioni del carcere
6 Set 2025 Importunava clienti del bar:
55enne aggredito in Via Cimitero
6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
Video Pillole

Venezia, Toni Servillo vince la Coppa Volpi come migliore attore

VENEZIA (ITALPRESS) – Venezia (Italpress) – Toni Servillo si è aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, per il ruolo di presidente della Repubblica nel film La grazia di Paolo Sorrentino. Emozionatissimo sul palco, l’attore ha espresso la sua gratitudine al regista: “Questo presidente della Repubblica è una tua creazione, ma ho cercato di servirti per quello che posso, nei limiti delle mie capacità”. Un ringraziamento è andato anche ai produttori: Fremantle, rappresentata da Andrea Scrosati, e The Apartment Pictures, nella persona di Annamaria Morelli. Servillo ha voluto inoltre omaggiare la giuria: “Non immaginavo di essere premiato da un’attrice che mi ha incantato quest’anno con un film meraviglioso (Fernanda Torres). Ringrazio in particolare il presidente (Alexander Payne), verso cui nutro una devozione come regista da anni”.
xr7/col3/mca3

(Video di Federica Polidoro)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...