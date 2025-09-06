Venezia, Toni Servillo vince la Coppa Volpi come migliore attore

VENEZIA (ITALPRESS) – Venezia (Italpress) – Toni Servillo si è aggiudicato la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 82ª Mostra del Cinema di Venezia, per il ruolo di presidente della Repubblica nel film La grazia di Paolo Sorrentino. Emozionatissimo sul palco, l’attore ha espresso la sua gratitudine al regista: “Questo presidente della Repubblica è una tua creazione, ma ho cercato di servirti per quello che posso, nei limiti delle mie capacità”. Un ringraziamento è andato anche ai produttori: Fremantle, rappresentata da Andrea Scrosati, e The Apartment Pictures, nella persona di Annamaria Morelli. Servillo ha voluto inoltre omaggiare la giuria: “Non immaginavo di essere premiato da un’attrice che mi ha incantato quest’anno con un film meraviglioso (Fernanda Torres). Ringrazio in particolare il presidente (Alexander Payne), verso cui nutro una devozione come regista da anni”.xr7/col3/mca3

(Video di Federica Polidoro)