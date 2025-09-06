Ultime News

6 Set 2025 Saldi, sconti e ultime occasioni:
in centro a Cremona c'è lo Sbaracco
6 Set 2025 Uomo accoltellato a Crema:
aggressore in fuga
6 Set 2025 Passione Cremo: la foto social
di Cattelan con Baschirotto
6 Set 2025 Sagra dello scalogno, che successo:
musica e buon cibo a Castelvetro
6 Set 2025 Stretta sui controlli: cinque persone
segnalate per possesso di droghe
Nazionali

Vibo Valentia, cede trave in parco giochi: grave bimbo 4 anni

(Adnkronos) – Un bambino di quattro anni è rimasto schiacciato da una trave mentre giocava in un parco giochi urbano nel quartiere Moderata Durant di Vibo Valentia ieri sera. Secondo quanto ricostruito finora, il piccolo si è appoggiato a una trave, che ha ceduto all’improvviso, travolgendolo. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118, che ha trasportato il bambino in ospedale in gravi condizioni. Al momento è ricoverato e la prognosi è riservata. La procura di Vibo Valentia ha aperto un fascicolo per accertare eventuali responsabilità.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...