Ultime News

7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
7 Set 2025 È un'ondata grigiorossa:
8208 abbonamenti per la Cremo
7 Set 2025 Giornata della fisioterapia: test
per misurare salute dei muscoli
7 Set 2025 Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito
7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
Nazionali

Armani, alla camera ardente ancora lunga fila per l’ultimo saluto

(Adnkronos) – Una fila ancora lunghissima si snoda in via Bergognone, a Milano, dove è allestita la camera ardente di Giorgio Armani, che resterà aperta anche oggi, dalle 9 alle 18. Sin dalle prime ore di questa mattina molti cittadini si sono messi in coda composti e in silenzio davanti all’ingresso dell’Armani Teatro per dare l’ultimo saluto al grande stilista.  

Ieri, nella prima giornata di camera ardente, sono state seimila le persone che hanno voluto omaggiare il ‘Re’ della moda, qualcuno portando con sé rose bianche e mazzi di fiori.  

