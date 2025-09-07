Ultime News

7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
7 Set 2025 È un'ondata grigiorossa:
8208 abbonamenti per la Cremo
7 Set 2025 Giornata della fisioterapia: test
per misurare salute dei muscoli
7 Set 2025 Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito
7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
Nazionali

Calenda a Cernobbio: “Su Manovra pronti a collaborare con governo. Regionali? Mai con populisti”

(Adnkronos) – ”Mi aspetto che il governo in questa Manovra ci ascolti perchè noi siamo pronti a collaborare per migliorare la vita dei cittadini. Noi non facciamo scelte ideologiche”. Lo sottolinea il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista all’Adnkronos al Forum Teha di Cernobbio.  

”Noi partecipiamo alle elezioni regionali se c’è un candidato che ci convince. Io Fico non lo sostengo. Non lo sosterrò mai, così come Tridico. Sono dei populisti che non hanno mai gestito niente e quando hanno gestito, nel caso di Tridico, propongono solo il reddito di cittadinanza”, ha poi sottolineato il leader di Azione sulla prossima tornata elettorale. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...