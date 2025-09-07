Ultime News

La mappa di Corte de' Cortesi prima e dopo
Da oggi Corte de’ Cortesi è un po’ più facile da trovare, conoscere e visitare. I volontari di OpenStreetMap (Osm), la mappa libera e collaborativa usata in tutto il mondo da app e servizi digitali, hanno scelto Corte de’ Cortesi come parte del progetto di settembre dedicato ai piccoli centri italiani.

L’attività messa in campo sabato ha portato all’aggiunta sulla mappa digitale degli edifici mancanti e di dettagli utili: vie, piazze, aree verdi, punti di interesse. In questo modo Corte de’ Cortesi, con i suoi 1000 abitanti circa, è oggi rappresentato con precisione in uno strumento accessibile a tutti, gratuitamente e liberamente.

Il lavoro non ha solo un valore simbolico. Una mappa aggiornata può essere utile: ai cittadini, per consultare servizi e percorsi in modo semplice e immediato; ai turisti, che potranno orientarsi meglio tra le strade del centro storico e scoprire luoghi meno conosciuti; alle associazioni e alle scuole, per progetti educativi e culturali; ai soccorritori, che in caso di emergenza dispongono di una cartografia più accurata.

Il progetto di settembre coinvolge 30 centri abitati con popolazione tra i 700 e i 1000 abitanti, distribuiti dal Piemonte alla Calabria. Un lavoro silenzioso ma importante che porta l’Italia “minore” a guadagnare spazio sulle mappe digitali mondiali.

