Ultime News

7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
7 Set 2025 È un'ondata grigiorossa:
8208 abbonamenti per la Cremo
7 Set 2025 Giornata della fisioterapia: test
per misurare salute dei muscoli
7 Set 2025 Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito
7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
Nazionali

Energia, Monti (Edison): “Siamo un po’ in ritardo sulla transizione”

(Adnkronos) – ”Siamo un po’ in ritardo anche non è una novità. Forse una novità principale che è un ritardo discontinuo, nel senso che la transizione energetica è un insieme di tante componenti e noi su alcune componenti siamo un po’ più in ritardo, per esempio sulla realizzazione di accumuli elettrici che si fanno attraverso le batterie o sistemi di pompaggio siamo molto più in ritardo rispetto al ritardo che abbiamo sullo sviluppo di fonti rinnovabili, come fotovoltaico”. Lo sottolinea l’Ad di Edison, Nicola Monti, in un’intervista all’Adnkronos al forum Teha a Cernobbio. 

”Noi abbiamo bisogno di un minimo di sicurezza -spiega Monti-. Questo lo dico come sistema perché dobbiamo fare decine di miliardi di investimento per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione”.  

