7 Set 2025 Suresh Dharmasena trionfa
al torneo “Città di Cremona”
7 Set 2025 Sagra dello Scalogno, taglio
del nastro. Virgilio: "Il Po unisce"
7 Set 2025 Marinai scormparsi in mare:
commemorazione a Cremona
7 Set 2025 Storia e sapori: il Palio di Isola
celebra il viaggio medievale
7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
F1 Gp Monza, oggi la gara in diretta. Ferrari insegue Red Bull e McLaren

(Adnkronos) – La Formula 1 a Monza per il Gp d’Italia, appuntamento numero 16 del Mondiale 2025. La Red Bull dell’olandese Max Verstappen scatta dalla pole position, davanti alle McLaren del britannico Lando Norris e dell’australiano Oscar Piastri, leader della classifica. La Ferrari del monegasco Charles Leclerc chiude la seconda fila in quarta posizione. Lewis Hamilton, con l’altra rossa, parte dalla decima piazza. 

 

Il Mondiale proseguirà con il Gp dell’Azerbaigian il 21 settembre. 

