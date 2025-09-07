Gp Monza, Verstappen domina davanti alle McLaren. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti
(Adnkronos) –
Max Verstappen domina il Gran Premio d’Italia di oggi, domenica 7 settembre, e centra il tris a Monza, dopo i successi del 2023 e del 2022. L’olandese, notato alla partenza, è costretto subito a cedere la posizione a Norris, ma poi si rifa sotto, sorpassa il britannico della McLaren e si riprende la testa della corsa fino al traguardo.
Dietro al campione del mondo le McLaren di Lando Norris e il leader del Mondiale Oscar Piastri, subito giù dal podio la Ferrari di Charles Leclerc. Quinto Russell su Mercedes, sesto Hamilton sull’altra Ferrari. Settimo Albon su Williams, poi la Mercedes di Kimi Antonelli, che però finisce al nono posto per una penalità. Ottavo Bortoleto e decimo Hadjar.
L’olandese chiude così un Gran Premio d’Italia da sogno, dopo la pole position centrata ieri con giro più veloce della storia della Formula 1. Curiosità: quella di oggi a Monza è stata la gara più veloce della storia della Formula 1 (considerando il tempo del vincitore) e Kimi Antonelli è diventato il più giovane italiano della storia della Formula 1 a punti a Monza.
Ecco l’ordine di arrivo del Gran Premio d’Italia di oggi, domenica 7 settembre:
1 Max Verstappen Red Bull
2 Lando Norris McLaren +19.207
3 Oscar Piastri McLaren +21.351
4 Charles Leclerc Ferrari +25.624
5 George Russell Mercedes +32.881
6 Lewis Hamilton Ferrari +37.449
7 Alexander Albon Williams +50.537
8 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +58.441
9 Kimi Antonelli Mercedes +59.762
10 Isack Hadjar Racing Bulls +63.556
11 Carlos Sainz Williams +64.165
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +68.997
13 Yuki Tsunoda Red Bull +79.831
14 Liam Lawson Racing Bulls +81.115
15 Esteban Ocon Haas F1 Team +1 giro
16 Pierre Gasly Alpine +1 giro
17 Franco Colapinto Alpine +1 giro
18 Lance Stroll Aston Martin +1 giro
RIT Fernando Alonso Aston Martin ritiro
RIT Nico Hulkenberg Kick Sauber ritiro
Ecco la classifica piloti aggiornata dopo il Gran Premio d’Italia:
1) Oscar Piastri (McLaren) – 324 punti
2) Lando Norris (McLaren) – 293 punti
3) Max Verstappen (Red Bull) – 230 punti
4) George Russell (Mercedes) – 194 punti
5) Charles Leclerc (Ferrari) – 163 punti
6) Lewis Hamilton (Ferrari) – 117 punti
7) Alex Albon (Williams) – 68 punti
8) Kimi Antonelli (Mercedes) – 66 punti
9) Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – 37 punti
10) Isack Hadjar (Racing Bulls) – 37 punti
11) Esteban Ocon (Haas) – 34 punti
12) Lance Stroll (Aston Martin) – 32 punti
13) Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 punti
14) Pierre Gasly (Alpine) – 20 punti
15) Liam Lawson (Racing Bulls) – 20 punti
16) Oliver Bearman (Haas) – 16 punti
17) Carlos Sainz (Williams) – 16 punti
18) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 15 punti
19) Yuki Tsunoda (Red Bull) – 12 punti
20) Franco Colapinto (Alpine) – 0 punti