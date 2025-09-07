Ultime News

7 Set 2025 Episodi violenti in città, prefetto:
"Situazione sotto controllo"
7 Set 2025 Corte de' Cortesi nella mappa
globale con OpenStreetMap
7 Set 2025 Divertimento e solidarietà
in ricordo di Camilla Vezzoni
7 Set 2025 Suresh Dharmasena trionfa
al torneo “Città di Cremona”
7 Set 2025 Sagra dello Scalogno, taglio
del nastro. Virgilio: "Il Po unisce"
“Ma che s’è visto che stavo al pontile di Ostia?”, su Venezia la gag del comico Fabio Avaro

(Adnkronos) – Il Lido di Ostia spacciato per il Lido di Venezia ma poi un ‘errore’ di inquadratura ed ecco che l’inconfondibile pontile simbolo del lungomare di Roma manda tutto all’aria. E’ la divertente gag postata su Instagram dal comico Fabio Avaro.  

 

 

“E finalmente anche io a Venezia”, dice Avaro in un videoselfie che mostra sullo sfondo un’improbabile scorcio con spiaggia e pattino di salvataggio in bella mostra. “Un saluto a tutti i miei followers dal Festival di Venezia – continua il comico – un abbraccio, ciao”. Poi con un giro di 180 gradi eccolo inquadrare il pontile di Ostia Lido. “Ma che s’è visto?”, ironizza imprecando il comico. 

