Maxi attacco russo sull’Ucraina: droni e missili su Kiev, colpite diverse città

7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
7 Set 2025 Alla ricerca di "Futuri possibili":
oltre mille persone per Franco126
6 Set 2025 Nuovo anno al via, il provveditore:
"La scuola sia luogo di crescita"
6 Set 2025 Colpo Vardy, i fan inglesi a caccia
di informazioni sulla Cremo
6 Set 2025 Un fronte comune per migliorare
le condizioni del carcere
(Adnkronos) – Un pesante attacco russo con centinaia di droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell’Ucraina. Gli edifici residenziali nella capitale Kiev sono stati gravemente danneggiati e almeno due persone sono rimaste uccise, tra cui un bambino di un anno, a riportarlo è l’agenzia Dpa che cita media e autorità locali. Esplosioni sono state segnalate anche a Odessa, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia e Kryvyj Rih.  

A Odessa, i droni hanno colpito case e infrastrutture civili, ha spiegato il governatore regionale Oleh Kiper, citato dal Kyiv Independent. 

A Zaporizhzhia, è stata presa di mira una zona industriale, mentre sono stati colpiti anche siti all’interno di Kryvyj Rih.  

 

