7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
7 Set 2025 È un'ondata grigiorossa:
8208 abbonamenti per la Cremo
7 Set 2025 Giornata della fisioterapia: test
per misurare salute dei muscoli
7 Set 2025 Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito
7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
Monte Bianco, alpinista precipita per 150 metri

(Adnkronos) – Un alpinista di nazionalità francese è morto oggi, domenica 7 settembre, sulla Tour Ronde, sul versante della Brenva del Monte Bianco, dopo essere caduto per circa 150 metri durante la fase di discesa in corda doppia. All’origine dell’incidente il probabile cedimento di un ancoraggio.  

La salma dell’uomo e’ stata recuperata dal soccorso alpino valdostano mentre la ricostruzione della dinamica dell’evento e le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di Finanza di di Entrèves-Courmayeur.  

Ileso il compagno di cordata, figlio della vittima, che è portato a Courmayeur dove e’ stato attivato il servizio di Psicologia dell’emergenza. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso-Cus. 

