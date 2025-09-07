Pallavolo, il Presidente Mattarella invita le azzurre campionesse del mondo al Quirinale

(Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha invitato le atlete della Nazionale femminile di volley, subito dopo la vittoria della finale mondiale contro la Turchia oggi, domenica 7 settembre, a Bangkok.

“Felicitazioni e congratulazioni alle ragazze italiane della Pallavolo”, ha detto Mattarella, come si legge in un post del Quirinale che spiega: “Il Presidente Mattarella, dopo la partita finale, si è messo in contatto con il Presidente del Coni Luciano Buonfiglio e ha invitato la squadra al Quirinale”.

“Le Azzurre della pallavolo scrivono la storia: campionesse del mondo!”. Ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, appena dopo la fine della partita.

“Straordinaria vittoria delle azzurre ai Mondiali di Pallavolo dopo 23 anni! Complimenti alla squadra di campionesse del Mondo e all’allenatore Velasco!”, scrive sui social la segretaria del Pd Elly Schlein.