Ultime News

7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
7 Set 2025 È un'ondata grigiorossa:
8208 abbonamenti per la Cremo
7 Set 2025 Giornata della fisioterapia: test
per misurare salute dei muscoli
7 Set 2025 Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito
7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
Nazionali

Roma, morta la mamma del sindaco Gualtieri

(Adnkronos) – Lutto per il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. E’ morta infatti la mamma del primo cittadino della Capitale, che oggi ha per questo annullato gli impegni previsti. Nell’agenda del sindaco erano in programma due impegni: la partecipazione, questa mattina, alla canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati e, alle 12.30, il varo del nuovo Ponte Giulio Rocco, tra i quartieri Garbatella e Ostiense della Capitale. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...