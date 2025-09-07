Ultime News

Nazionali

Sabalenka, trionfo agli Us Open e champagne in conferenza: “Non riesco a essere seria”

(Adnkronos) –
Aryna Sabalenka trionfa agli Us Open e si conferma imbattible a Flushing Meadows, dopo il successo dell’anno scorso. La numero uno del ranking Wta ha vinto la finale di ieri contro Amanda Anisimova, eguagliando Serena Williams (l’ultima riuscita a vincere due volte consecutive a New York) e ha poi festeggiato in conferenza stampa a modo suo. La bielorussa era stata accolta nello spogliatoio dalla festa dei membri dello staff, sotto una pioggia di champagne. Dopo qualche minuto di festeggiamenti, però, si è ricomposta per gli impegni professionali da rispettare con i media.  

La numero uno si è quindi presentata in conferenza stampa. E ha portato con sé una bottiglia di champagne formato XL, dando vita a un divertente siparietto con i giornalisti. 

I cronisti rompono il ghiaccio: “Aryna, quanto champagne hai bevuto finora?”. La campionessa spiega che la bottiglia è servita solo come gesto per i festeggiamenti, anche se poi ci ripensa e fa un sorso di champagne davanti a tutti. “Come faccio a essere seria?” se la ride. Il bello di essere numeri uno.  

