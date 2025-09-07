Schlein a Cernobbio: “Dazi spariti da dibattito, governo minimizza impatti”

(Adnkronos) – “I dazi sono spariti dal dibattito italiano: il governo prima li ha sottovalutati, poi ne ha minimizzato gli impatti e c’era persino qualcuno che diceva che sarebbe stata un’opportunità per le imprese”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, nel corso del Forum Teha a Cernobbio.

“D’altra parte – osserva – abbiamo avuto una premier che ha detto che tutto sommato erano affrontabili”.

“L’unico interventismo che abbiamo visto da parte di questo governo è sul risiko bancario dove invece il ruolo sarebbe quello di arbitro imparziale. Saremo noi a difendere il buon funzionamento delle regole di mercato”, ha poi aggiunto Schlein.

“Ci abbiamo messo un po’ tempo a costruire una coalizione coesa, ma in tutte le Regioni dove si va al voto siamo presenti con la stessa coalizione: e siamo uniti sui temi. Non è che ci siamo messi d’accordo contro questo governo, ma faticosamente ci siamo accordati sui programmi”, le parole della leader dem sulle prossime elezioni regionali e i candidati del centrosinistra.