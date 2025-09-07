Ultime News

7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
7 Set 2025 È un'ondata grigiorossa:
8208 abbonamenti per la Cremo
7 Set 2025 Giornata della fisioterapia: test
per misurare salute dei muscoli
7 Set 2025 Sberle e pugni tra colleghi nel
parcheggio dell'azienda, un ferito
7 Set 2025 Irpef, Cremona tra le 26 province
più tassate: 5.639 euro l'anno
Nazionali

Scontro fra due moto in provincia di Como, morti un 17enne e un 20enne

(Adnkronos) – Due giovani motociclisti di 17 e 20 anni sono morti ieri sera a Grandate, in provincia di Como, nello scontro fra le loro moto: l’incidente è avvenuto ieri sera, dopo le 23 lungo via Riccardo Mantero dove, per cause in fase di accertamento, i due mezzi si sono scontrati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cantù e i vigili del fuoco di Como, oltre al personale del 118 che ha trasportato entrambi i ragazzi in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como, dove però non c’è stato nulla da fare. 

L’incidente è avvenuto lungo il rettilineo che costeggia il tratto dell’autostrada A9: il 20enne era residente a Luisago, mentre il 17enne era del posto.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...