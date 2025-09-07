Ultime News

7 Set 2025 Episodi violenti in città, prefetto:
"Situazione sotto controllo"
7 Set 2025 Corte de' Cortesi nella mappa
globale con OpenStreetMap
7 Set 2025 Divertimento e solidarietà
in ricordo di Camilla Vezzoni
7 Set 2025 Suresh Dharmasena trionfa
al torneo “Città di Cremona”
7 Set 2025 Sagra dello Scalogno, taglio
del nastro. Virgilio: "Il Po unisce"
Nazionali

Sinner-Alcaraz, finale US Open inizia in ritardo. C’è Trump: “Sarà gran match” – Live

(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi 7 settembre nella finale degli US Open 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, affronta lo spagnolo, numero 2 del ranking nel match in diretta tv e streaming. Davanti al presidente Donald Trump, spettatore d’eccezione, in palio c’è il titolo e il primato nella classifica Atp. 

 

Sinner e Alcaraz giocano la terza finale Slam del 2025 dopo quelle al Roland 

