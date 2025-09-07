Nazionali
Sinner-Alcaraz, finale US Open inizia in ritardo. C’è Trump: “Sarà gran match” – Live
(Adnkronos) – Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz oggi 7 settembre nella finale degli US Open 2025. L’azzurro, numero 1 del mondo e detentore del titolo, affronta lo spagnolo, numero 2 del ranking nel match in diretta tv e streaming. Davanti al presidente Donald Trump, spettatore d’eccezione, in palio c’è il titolo e il primato nella classifica Atp.
Sinner e Alcaraz giocano la terza finale Slam del 2025 dopo quelle al Roland
