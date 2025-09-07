Ultime News

7 Set 2025 Episodi violenti in città, prefetto:
"Situazione sotto controllo"
7 Set 2025 Corte de' Cortesi nella mappa
globale con OpenStreetMap
7 Set 2025 Divertimento e solidarietà
in ricordo di Camilla Vezzoni
7 Set 2025 Suresh Dharmasena trionfa
al torneo “Città di Cremona”
7 Set 2025 Sagra dello Scalogno, taglio
del nastro. Virgilio: "Il Po unisce"
Nazionali

Sinner, c’è una super tifosa per la finale con Alcaraz: Lindsey Vonn nell’angolo di Jannik

(Adnkronos) – C’è una tifosa speciale all’Arthur Ashe Stadium per la finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz di oggi, domenica 7 settembre. Nell’angolo del numero uno al mondo, oggi c’è anche la leggenda dello sci Lindsey Vonn. La campionessa ha da anni un legame speciale con l’azzurro, campione juniores di sci alpino e suo grande amico, anche grazie al tanto tempo passato insieme sulle piste.  

Tra gli ospiti di lusso della serata, oltre ovviamente al presidente americano Donald Trump, ci sono tante star. Dal cantante inglese Sting agli attori americani Danny DeVito, Michael J. Fox, Ben Stiller e Alec Baldwin, oltre alla campionessa di ginnastica Simone Biles e la ex direttrice storica di ‘Vogue America’ Anna Wintour. E poi il ‘Boss’ Bruce Springsteen, la stella Nba Steph Curry e il regista americano Spike Lee.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...