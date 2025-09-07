Ultime News

7 Set 2025 Suresh Dharmasena trionfa
al torneo “Città di Cremona”
7 Set 2025 Sagra dello Scalogno, taglio
del nastro. Virgilio: "Il Po unisce"
7 Set 2025 Marinai scormparsi in mare:
commemorazione a Cremona
7 Set 2025 Storia e sapori: il Palio di Isola
celebra il viaggio medievale
7 Set 2025 Sole e gioia al Porto Canale:
i 18 anni de "La Barca del Sorriso"
Video Pillole

Tg Ambiente – 7/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Circular Economy Act, l’Ue avvia la consultazione pubblica
– Rinnovato l’impegno globale per il futuro delle Zone Umide
– Crisi climatica, l’80% della popolazione mondiale chiede misure più incisive
– Mare Monstrum: boom di reati ambientali lungo le coste italiane
